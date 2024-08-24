Андрей Кириленко выделил за и против в работе Зорана Лукича в качестве тренера

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу совмещения тренерских постов главным тренером сборной России Зораном Лукичем.

«Конечно. Он уже совмещал их, когда был тренером «Нижнего Новгорода». Я не вижу здесь ни плюсов, ни минусов. Возможно как одно, так и другое. Когда ты совмещаешь работу, у тебя есть набитая рука, ты работаешь в течение года, но есть и минусы — твоя голова занята ещё и своим клубом.

Когда ты работаешь только на одной работе, есть плюсы: твоя голова сосредоточена только на сборной, но у тебя меньше возможностей постоянно применять свой опыт. У Зорана огромное количество наигранности за последние 20 лет, поэтому один год он, я думаю, может взять себе как отпуск. На самом деле это очень помогает сейчас, так как он концентрируется только на национальной команде и у него появилась возможность отследить ребят из резерва и посмотреть на тех, кто сегодня играл.

Тот же Илья Ермаков, 17 лет, на мой взгляд, очень талантливый паренёк. Я за ним наблюдаю с первенства России, когда ему было 15 лет. Вот Миша Дулкай — отличные данные, Агарков, Глеб Фирсов. Это новые имена, которые пока не на слуху. Они находятся в дублирующих составах своих клубов. Но по потенциалу мы понимаем, что эти ребята через пять-шесть лет могут сделать шаг вперёд. Это не значит, что мы отметаем других, конечно, нет», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.