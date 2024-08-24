Айзея Томас назвал игроков 90-х, с которыми «Чикаго» мог победить без Джордана

63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас заявил, что легендарные баскетболисты Тони Кукоч и Скотти Пиппен могли завоевать трофей без Майкла Джордана.

«Скотти Пиппен и Тони Кукоч были достаточно хороши на тот момент, чтобы выиграть самостоятельно одно, может быть, два, но определённо не шесть чемпионств», — написал Томас в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кукоч присоединился к «Буллз» в 1993 году после того, как клуб «Чикаго» завоевал три чемпионства НБА подряд и Майкл Джордан принял решение завершить карьеру из-за смерти отца. По итогам своего первого сезона Кукоч был включён во вторую сборную новичков НБА.

В следующем сезоне с уходом Хораса Гранта из команды хорват получил место в стартовой пятёрке и был вторым в команде по количеству очков, подборов и передач в среднем за игру после Пиппена. Ранее Томас критически отозвался на слова Энтони Эдвардса про Джордана.