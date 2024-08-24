Президент «Денвера» прояснил провальное выступление Маррея на Олимпиаде-2024

Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке высказался о выступлении защитника «Денвера» и сборной Канады по баскетболу Джамала Маррея на летних Олимпийских играх в Париже.

«Когда ты играешь против лучших игроков в мире, будь то плей-офф НБА или Олимпийские игры, то соперник реализует лучшие броски. И если ты не готов на все 100% и знаешь, что всё ещё хочешь выступать, то попытаешься бороться до конца, как Джамал. Но он не был готов на 100%. Я знаю, что вернуть его — это большой шаг к тому, чтобы увидеть Джамала, который выдавал трипл-даблы в финале НБА.

Джамал — отличный игрок, один из лучших в НБА. Он чувствовал, что Олимпиада была для него. Просто читая некоторые из его цитат, я понимаю, что он был немного расстроен. Так что я не сомневаюсь, что он правильно использует это для мотивации в начале сезона», — приводит слова Кронке Fadeaway World.

В игре четвертьфинала на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр встречались национальные команды Франции и Канады. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов.

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