Владелица «Лейкерс» Басс прояснила новый контракт на $ 101 млн Леброна Джеймса

Владелица «Лейкерс» Джини Басс высказалась по поводу нового контракта на $ 101 млн звёздного лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса.

«Поговорите с другими управляющими франшиз о том, что они думают о своих дорогих активах, которые стоят сотни миллионов долларов. Есть ли у них с ними какие-либо проблемы? Леброн настолько конкурентоспособен, что просто посмотрите на его перформансы.

Посмотрите на его вклад в олимпийскую сборную, это действительно должно быть его собственным желанием в первую очередь.

Мы всегда поддерживаем наших игроков в их решениях относительно участия в сборной или отказа от этого. Для Леброна это было важно, и, хотя он наш самый высокооплачиваемый игрок, я всё равно считаю его отличной инвестицией», — сказала Басс в эфире AM 570 LA Sports.

По новому контракту с «Лейкерс» Леброн Джеймс может заработать $ 164 млн в течение трёх лет. Об этом в начале мая 2024 года сообщило издание The Athletic со ссылкой на владелицу Джинни Басс. Напомним, Леброн Джеймс стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: