Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелица «Лейкерс» Басс прояснила новый контракт на $ 101 млн Леброна Джеймса

Владелица «Лейкерс» Басс прояснила новый контракт на $ 101 млн Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

Владелица «Лейкерс» Джини Басс высказалась по поводу нового контракта на $ 101 млн звёздного лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса.

«Поговорите с другими управляющими франшиз о том, что они думают о своих дорогих активах, которые стоят сотни миллионов долларов. Есть ли у них с ними какие-либо проблемы? Леброн настолько конкурентоспособен, что просто посмотрите на его перформансы.

Посмотрите на его вклад в олимпийскую сборную, это действительно должно быть его собственным желанием в первую очередь.

Мы всегда поддерживаем наших игроков в их решениях относительно участия в сборной или отказа от этого. Для Леброна это было важно, и, хотя он наш самый высокооплачиваемый игрок, я всё равно считаю его отличной инвестицией», — сказала Басс в эфире AM 570 LA Sports.

По новому контракту с «Лейкерс» Леброн Джеймс может заработать $ 164 млн в течение трёх лет. Об этом в начале мая 2024 года сообщило издание The Athletic со ссылкой на владелицу Джинни Басс. Напомним, Леброн Джеймс стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Сейчас читают:
Дерзкая выходка Стефена Карри? Неужели олимпийский чемпион замышляет союз с Леброном в НБА Дерзкая выходка Стефена Карри? Неужели олимпийский чемпион замышляет союз с Леброном в НБА
Разоблачение от коллеги Джордана. Почему Леброн — неоспоримый король баскетбола Разоблачение от коллеги Джордана. Почему Леброн — неоспоримый король баскетбола

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android