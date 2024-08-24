Кириленко объяснил, в чём заключается эффективность обоих форматов Единой лиги

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями по поводу видоизменённого формата Единой лиги ВТБ в предстоящем сезоне.

«Как я оцениваю это изменения? Я думаю, что оба формата работают. Формат с топ-6 хорошо заходит, потому что больше игр высокого класса. Но это зависит от участников и количества команд в чемпионате.

Сейчас стало меньше команд, и есть возможность играть со всеми в несколько кругов. Раньше было больше команд», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, в новом сезоне Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Отмечается, что клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».