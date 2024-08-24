Андрей Кириленко: Фридзон может стать движущей силой баскетбола в Брянске

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал новость о том, что 38-летний российский баскетболист Виталий Фридзон, выступающий на позиции атакующего защитника, ушёл из «Автодора» и стал играющим президентом брянской «Десны».

«Конечно, нам важно, чтобы наши регионы развивались. И кто, как не Виталий Валерьевич, может стать движущей силой в Брянске, в своём родном регионе, причём ещё и в роли играющего человека.

Думаю, у болельщиков в Брянске есть уникальная возможность увидеть Виталия Фридзона, бронзового призёра Олимпиады и героя матча с бразильской сборной, играющим за местный клуб», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».