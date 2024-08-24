«Это часть его наследия». Пирс предположил, останется ли Стефен Карри в «Голден Стэйт»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри будет с командой до конца.

«Воины» уже не будет такими, как прежде. Карри останется с ними до конца, ведь это часть его наследия. Всё, что происходит сейчас, — это просто приятное дополнение к его карьере», — сказал Пирс в подкасте Ticket & The Truth.

После победы на Олимпиаде в Париже 36-летний Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.