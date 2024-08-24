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Кириленко оценил последствия от вероятного внедрения четырёхочковых, приведя пример Карри

Кириленко оценил последствия от вероятного внедрения четырёхочковых, приведя пример Карри
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями о возможном введении четырёхочковых бросков в баскетбол на постоянной основе. Кириленко также отметил, как изменилась динамика игры после того, как разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал регулярно использовать трёхочковые броски.

«Пока я не вижу необходимости в этом. Изменения в правилах — это всегда деликатный вопрос. Мне кажется, что четырёхочковый бросок слишком сильно повлияет на основы игры. Трёхочковый бросок в своё время логично вписался в игру, но четырёхочковый — это уже перебор. Даже увеличение времени игры для меня кажется излишним, хотя НБА это использует. Классические правила мне ближе.

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В своё время формат матчей изменили с двух половин по 20 минут на четыре четверти по 10 минут, и это не вызвало серьёзных проблем. Но я пока не вижу особых преимуществ в том, чтобы игроки отходили ещё дальше для броска. Динамика игры может слишком измениться. Она уже значительно изменилась с приходом Стефена Карри, который привнёс элемент компьютерной игры, где игроки быстро переходят к трёхочковым броскам», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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