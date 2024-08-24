Отец Стефена Карри рассказал об опасениях, когда «Уорриорз» выбрали сына в 2009 году

60-летний американский бывший профессиональный баскетболист, отец Стефена и Сета, Делл Карри поделился своими опасениями по поводу перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2009 году.

«У них [«Уорриорз»] в раздевалке были сомнительные персонажи. И Стеф рано вышел на драфт. Мы хотели, чтобы он играл с профессиональными парнями, которые могли бы научить его правильным вещам. Потому что я хоть и играл в НБА, но уже завершил карьеру к тому моменту. Ведь тогда прошло уже 12–15 лет и игра изменилась.

Раздевалка изменилась, но в большей степени мы хотели, чтобы Стеф находился в лучшей ситуации в организации, соответствующей его игре. Мы думали, что это будет «Нью-Йорк». И вот, когда мы успокоились из-за его раннего выхода на драфт и радовались, потому что его выбрали в НБА, то после драфта вновь очень обеспокоились», — приводит слова Делла издание Fadeaway World.

Стефен Карри был выбран на драфте НБА 2009 года под седьмым номером. За это время он стал четырёхкратным чемпионом НБА, дважды — MVP регулярного сезона. На Олимпийских играх — 2024 завоевал свою первую золотую медаль Олимпиады.