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Джеймс Харден отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K25

Джеймс Харден отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K25
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34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K25. Его рейтинг в новой части игры будет равняться 84.

«Расстроен ли я из-за рейтинге NBA 2K25? Нет, я не… Я покажу им это на площадке. Мне наплевать на мой рейтинг», — сказал Харден в эфире телеканала KHOU.

По итогам первых четырёх игр в сезоне-2023/2024 в Лос-Анджелесе Харден стал предпоследним в лиге по показателю «плюс-минус», опережая только Анферни Саймонса, который сыграл только одну игру из-за травмы.

Харден является победителем Олимпийских игр — 2012 в составе сборной США и обладателем золотой медали чемпионата мира в 2014 году. Он стал MVP регулярного сезона НБА.

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