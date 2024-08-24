34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K25. Его рейтинг в новой части игры будет равняться 84.

«Расстроен ли я из-за рейтинге NBA 2K25? Нет, я не… Я покажу им это на площадке. Мне наплевать на мой рейтинг», — сказал Харден в эфире телеканала KHOU.

По итогам первых четырёх игр в сезоне-2023/2024 в Лос-Анджелесе Харден стал предпоследним в лиге по показателю «плюс-минус», опережая только Анферни Саймонса, который сыграл только одну игру из-за травмы.

Харден является победителем Олимпийских игр — 2012 в составе сборной США и обладателем золотой медали чемпионата мира в 2014 году. Он стал MVP регулярного сезона НБА.