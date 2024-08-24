Президент «Црвены»: Алекса Аврамович не мог дождаться, когда уйдёт из «Партизана»

Президент «Црвены Звезды» Небойша Кович рассказал, что команда была заинтересована в подписании сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича.

«Он приехал из Манилы, где играл превосходно, но вообще не сыграл в сезоне. Это было так болезненно, что он не мог дождаться, когда уйдёт из «Партизана». Одно время мы думали о нём.

Но договорились с нашими болельщиками, что больше не будем совершать трансферы из «Партизана» в «Црвену Звезду». Мы хотим уважать это в основной команде. Я думаю, что Алекса отличный человек и игрок, так что я жалею. Но может быть, однажды...» — приводит слова Ковича Eurohoops.

Напомним, Алекса перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.

В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович выступал за «Партизан» и в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи.