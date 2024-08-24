Зоран Лукич объяснил, почему сборы важны для российской национальной команды

52-летний сербский баскетбольный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о важности сборов для национальной команды.

«Это очень важно. Мы можем долго не видеться с игроками, поэтому необходимо следить за их физической формой и прогрессом в течение сезона.

Конечно, можно видеть это через игры — кто как играет, сколько получает игрового времени. Но пока вы лично не понаблюдаете за тренировочным процессом, трудно составить полное представление. Также важно оценивать молодых игроков.

Сейчас у нас пять новичков, которые впервые приглашены в основную сборную. Нужно понять, на каком уровне они находятся и как могут помочь сборной России», — сказал Лукич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».