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Зоран Лукич объяснил, почему сборы важны для российской национальной команды

Зоран Лукич объяснил, почему сборы важны для российской национальной команды
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52-летний сербский баскетбольный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о важности сборов для национальной команды.

«Это очень важно. Мы можем долго не видеться с игроками, поэтому необходимо следить за их физической формой и прогрессом в течение сезона.

Конечно, можно видеть это через игры — кто как играет, сколько получает игрового времени. Но пока вы лично не понаблюдаете за тренировочным процессом, трудно составить полное представление. Также важно оценивать молодых игроков.

Сейчас у нас пять новичков, которые впервые приглашены в основную сборную. Нужно понять, на каком уровне они находятся и как могут помочь сборной России», — сказал Лукич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».
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