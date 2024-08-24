Зоран Лукич ответил на вопрос, когда он может вернуться к тренерской деятельности в клубе

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «Чемпионату» ответил на вопрос, когда он может вернуться к тренерской деятельности в клубе.

«У меня есть семейные обстоятельства, которые я надеюсь решить к Новому году. Пока я не планирую возвращаться в клуб до этого времени, по крайней мере если не поступит суперпредложение. Были моменты, но… Сейчас я полностью сосредоточен на сборной России.

Проводим тренировки и работаем над подбором игроков. Планирую поехать в Америку, чтобы встретиться с ребятами из колледжей и пообщаться с ними лично. Живое общение всегда лучше, чем через мессенджеры или телефон. До Нового года у меня будет достаточно дел со сборной, а потом уже посмотрим на клубную работу после решения семейных вопросов», — сказал Лукич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александра Зотееву.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».