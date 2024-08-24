«Так сложилась ситуация». Зоран Лукич высказался об уходе из «Нижнего Новгорода»

52-летний сербский баскетбольный тренер сборной России Зоран Лукич в интервью «Чемпионату» высказался о своём уходе из клуба Единой лиги ВТБ «Пари НН» и пожелал клубу удачи.

«Я очень рад, что Сергей Козин занял эту должность, ведь он нижегородец. Так сложилась ситуация, и так должно было быть, но я чувствую, что ещё вернусь в «Нижний Новгород».

Для меня эта история ещё не закончена. Пора «Нижнему» подниматься, хватит повторять одно и то же. Нужно что-то серьёзное. Я надеюсь, что третий раз будет тем самым нужным», — сказал Лукич корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В сентябре 2008 года Лукич становится главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород», генеральным менеджером которого был назначен Сергей Панов.

30 июня 2014 года Зоран Лукич по обоюдному согласию расторг свой контракт с клубом. В 2017 году он вернулся в клуб сначала в роли спортивного директора, а чуть позже вновь стал тренером команды.

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