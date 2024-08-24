Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Так сложилась ситуация». Зоран Лукич высказался об уходе из «Нижнего Новгорода»

«Так сложилась ситуация». Зоран Лукич высказался об уходе из «Нижнего Новгорода»
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний сербский баскетбольный тренер сборной России Зоран Лукич в интервью «Чемпионату» высказался о своём уходе из клуба Единой лиги ВТБ «Пари НН» и пожелал клубу удачи.

«Я очень рад, что Сергей Козин занял эту должность, ведь он нижегородец. Так сложилась ситуация, и так должно было быть, но я чувствую, что ещё вернусь в «Нижний Новгород».

Для меня эта история ещё не закончена. Пора «Нижнему» подниматься, хватит повторять одно и то же. Нужно что-то серьёзное. Я надеюсь, что третий раз будет тем самым нужным», — сказал Лукич корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В сентябре 2008 года Лукич становится главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород», генеральным менеджером которого был назначен Сергей Панов.

30 июня 2014 года Зоран Лукич по обоюдному согласию расторг свой контракт с клубом. В 2017 году он вернулся в клуб сначала в роли спортивного директора, а чуть позже вновь стал тренером команды.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Моя история с «Нижним Новгородом» не закончена». Откровенный Зоран Лукич
Эксклюзив
«Моя история с «Нижним Новгородом» не закончена». Откровенный Зоран Лукич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android