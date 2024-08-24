Зоран Лукич выделил один клуб Единой лиги, комментируя развитие местных игроков

Сербский главный тренер сборной России Зоран Лукич в интервью «Чемпионату» высказался о легионерах и местных игроках в Единой лиге ВТБ.

«Я знаю, что у МБА есть трудности, но они смогли их решить в последний момент. Я желаю им всего наилучшего. Такие команды нужны Единой лиге. Я не могу сказать, что большое количество иностранцев мешает, но я всё равно больше переживаю за развитие молодых российских игроков. В Сербии не так важен паспорт игрока, а важны его навыки и вклад в команду.

Я недавно был там и обсуждал это с коллегами. Это их философия, и она понятна. Но, мне кажется, важно, какой у тебя паспорт и из какой ты страны. Я всегда поддерживаю команды, которые играют с большим количеством местных игроков. Будь то Россия или Сербия, мне это ближе, чем создание команды из легионеров», — сказал Лукич корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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