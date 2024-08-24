«Это не мой любимый баскетбол». Лукич отреагировал на сравнение с Поповичем из НБА

Сербский главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич подчеркнул важность развития местных тренеров и оценил сравнение с Грегом Поповичем, главным тренером «Сан-Антонио Спёрс», который известен тем, что в североамериканской лиге работает много его учеников.

Зоран Лукич. Мне надо было поднять тренера [Сергея Козина] до такого уровня, чтобы он мог выращивать новых игроков. Это для меня было очень интересно, для меня это был личный проект. Я хотел поднять статус нижегородского тренера и оставить после себя наследие. Вы когда-нибудь видели, чтобы тренер так взрастил следующего тренера? Такие моменты бывают редко. Для меня это было личным достижением.

Александр Зотеев, корреспондент «Чемпионата». Вы прямо как Грег Попович — выращиваете ассистентов.

Зоран Лукич. Нет, не могу сказать так. Не хочу сравнивать с НБА — это не мой любимый баскетбол.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».