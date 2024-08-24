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21-летний форвард МБА-МАИ в матче с китайцами зрелищно с сопротивлением поставил сверху

21-летний форвард МБА-МАИ в матче с китайцами зрелищно с сопротивлением поставил сверху
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На данный момент проходит товарищеский матч в рамках выездного турне МБА-МАИ в Китае, в котором между собой играют московский клуб и «Гуанчжоу Лунг Лайонс». На момент написания новости счёт на табло 28:11 в пользу российской команды.

Лёгкий форвард МБА-МАИ Павел Исмаилов во время игры стал автором эффектного момента, поставив в быстром отрыве сверху с сопротивлением соперника из китайской команды.

Видео доступно в телеграм-канале «ПБК МБА».

Отметим, что это уже вторая встреча московского клуба с клубом из Поднебесной. Матчи проходят в разных городских округах провинции Гуандун. 22 августа команды встретились в Шаогуане (86:58), 24 августа — в городе Цзянмынь, а 26 августа — в Чжаоцине.

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