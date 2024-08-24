Никола Йокич и Лука Дончич сыграют в одной команде в прощальном матче Драгича

Словенский разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич объединят свои силы на прощальном матче Горана Драгича в Словении.

15 августа Драгич встретится с нынешними суперзвёздами НБА. На мероприятии Драгич в одной команде сыграет вместе с членом Зала славы Стивом Нэшем. Противостоять им будет команда Дончича и Йокича.

Драгич участвовал в драфте НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года.

В 2014 году Драгич был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Горан участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2018 году. Вместе со сборной Словении он выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2017.

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