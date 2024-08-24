Источник: «Голден Стэйт» заинтересован в 23-летнем центровом «Юты»

Как сообщает журналист Эрик Пинкус, клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересован в молодым игроке «Юты Джаз», центровом Уокере Кесслере.

«В «Юту» может отправиться Моузес Муди, пик первого раунда 2026 года. «Уорриорз» получат Уокера Кесслера», — написало издание Sports Illustrated возможный сценарий сделки между клубами.

Кесслер был выбран «Ютой» в первом раунде под 22-м номером драфта. В сезоне-2023/2024 Уокер провёл 64 игры за «Джаз», набирая в среднем 8,1 очка, 7,5 подбора, 2,4 блок-шота и 0,9 передачи за матч.

Кесслер играл в баскетбол за академию Вудворд в Колледж-Парке, штат Джорджия. В старшем сезоне он набирал в среднем 17,8 очка, 9,3 подбора и 5,2 блок-шота за игру, что привело его команду к первому титулу штата в классе 4А. Кесслер был назван игроком года по версии Atlanta Journal, баскетболистом года в Джорджии.