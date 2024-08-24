Игроки МБА-МАИ легко разобрались в быстром отрыве против клуба из Китая

Сегодня, 24 августа, завершился товарищеский матч в рамках выездного турне МБА-МАИ в Китае, в котором между собой сыграли московский клуб и «Гуанчжоу Лунг Лайонс». Игра завершилась со счётом 104:61 в пользу российской команды.

В концовке заключительной четверти баскетболисты МБА-МАИ убежали в быстрый отрыв при счёте 99:56 в свою пользу. В итоге лёгкий форвард Данил Певнев завершил эпизод двумя набранными очками с нарушением на себе правил. Примечательно, что после этого российская команда достигла отметки в 100 очков.

Видео доступно в телеграм-канале «ПБК МБА».

Отметим, что это уже вторая встреча московского клуба с клубом из Поднебесной. Матчи проходят в разных городских округах провинции Гуандун. 22 августа команды встретились в Шаогуане (86:58), 24 августа — в городе Цзянмынь, а 26 августа — в Чжаоцине.