Моня: нашей сборной лучше играть с любым соперником, чем вариться в собственном соку

41-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, и бывший капитан сборной России Сергей Моня поддержал слова тренера национальной команды Зорана Лукича о том, что любой соперник необходим для игроков.

«Поддерживаю ли я Зорана Лукича? Конечно. Нашей сборной лучше играть с любым соперником, чем вариться в собственном соку», — приводит слова Мони «Матч ТВ».

Ранее в интервью корреспонденту «Чемпионата» 52-летний сербский баскетбольный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о важности сборов для национальной команды на проходящем международном турнире «Кубок Дружбы — 2024» на арене «Молот» в Перми.

Читайте полное интервью с Зораном Лукичем на «Чемпионате».