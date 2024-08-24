Президент Единой лиги Кущенко выделил ключевые качества российской баскетбольной сборной

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил игру сборной России на Кубке Дружбы — 2024.

«С точки зрения Единой лиги очень важно понять, что все сборники, которые были привлечены с идеей до 25 лет, с учётом условий, которые были и существуют. Именно они через какое-то время будут составлять костяк сборной.

С точки зрения качества баскетбола сборная играет в баскетбол Зорана Лукича – трудолюбивый, очень защитный. Этот баскетбол я видел на олимпийском турнире в Хорватии», — сказал Кущенко в интервью пресс-службе РФБ.

Кубок Дружбы — 2024 проходит с 21 по 25 августа. В нём принимают участие национальные команды из России, Венесуэлы и Колумбии, а также участник Единой лиги ВТБ «Парма», который в прошлом сезоне пробился в плей-офф.