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Сергей Кущенко: успехом в финале Кубка Дружбы будет хороший баскетбол для зрителей

Сергей Кущенко: успехом в финале Кубка Дружбы будет хороший баскетбол для зрителей
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о финальном матче Кубка Дружбы — 2024, в котором сыграют сборная России и БК «Парма».

«Я знаю, что «Парма» подстроилась под этот турнир, в связи с тем, что и Иран не приехал. Сейчас вообще непросто приглашать команды…

Для Лиги важно, что игроки не теряют свой тонус в межсезонье, и мы соблюдаем и окна ФИБА, и лиги ВТБ. Успехом в завтрашнем финале будет хороший баскетбол для зрителей, потому что «Парма» многолетний лидер Лиги по посещаемости, баскетбольный город», — сказал Кущенко в интервью пресс-службе РФБ.

Кубок Дружбы — 2024 проходит с 21 по 25 августа. В нём принимают участие национальные команды из России, Венесуэлы и Колумбии, а также участник Единой лиги ВТБ «Парма», который в прошлом сезоне пробился в плей-офф.

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