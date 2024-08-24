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Факундо Кампаццо рассказал, как Никола Йокич наставлял его в НБА

Факундо Кампаццо рассказал, как Никола Йокич наставлял его в НБА
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Разыгрывающий «Реал» Мадрид Факундо Кампаццо рассказал историю, как Никола Йокич наставлял его в НБА, когда аргентинский игрок присоединился к «Денвер Наггетс».

«Меня не проводили через ритуал новичков, потому что мне уже было 29 лет. Йокич и [Джамал] Маррей относились ко мне с большим уважением, я играл против них на чемпионате мира.

На моей первой тренировке [тренер] Майк Мэлоун показал видеонарезку с лучшими моментами всех новичков. Моя была с матча с Сербией на чемпионате мира 2019 года, так что я чувствовал себя отлично, хотя Йокич немного ворчал. Это было забавно и немного сняло напряжение.

Но когда мы вышли на площадку, Никола подошёл ко мне и сказал: «Забудь всё, чему ты научился в Европе за все эти годы. Это другой вид спорта» — и это было именно так.

Другая подготовка к сезону, другие тренировки, сами игры, другие правила. Поэтому мне пришлось переосмыслить свой стиль игры, но он мне очень помог», — приводит слова Кампаццо Basket News.

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