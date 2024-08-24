Эксперт назвал звёздного игрока, в будущем которого в НБА он сомневается

Обозреватель ESPN Тим Макмахон сомневается в будущем в Национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.

«Я не знаю, может ли Ламело Болл играть в результативный баскетбол… Он ведёт пустую игру с напрасной тратой калорий… Его эффективность — отстой. Его защита ужасна… Я не вижу особых признаков того, что этот парень считает победу важной», — сказал Тим Макмахон в эфире ESPN.

Отметим, что Ламело Болл пропустил значительную часть прошлого регулярного чемпионата НБА из-за травмы голеностопа.

В прошлом сезоне 23-летний Болл принял участие в 22 встречах, набирая в среднем 23,9 очка, делая восемь результативных передач и 5,1 подбора при проценте реализации двухочковых бросков — 50, трёхочковых — 35,5.