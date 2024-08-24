Владелица «Лейкерс» Басс объяснила, почему Редик был назначен тренером «озёрников»

Владелица «Лейкерс» Джини Басс объяснила решение о назначении бывшего игрока НБА Джей Джей Редика на пост главного тренера «озёрников».

«Мы хотели сменить мышление. У него действительно есть свой взгляд на вещи. Мне некомфортно говорить о сугубо баскетбольных вещах, но мы искали кандидата, который привнесёт что-то новое и действительно уделит внимание развитию молодых игроков. Джей Джей — подходящий для нас человек.

Опять же, я просто хочу, чтобы результат говорил сам за себя, но это не будет лёгкая прогулка. Мы должны дать ему время, чтобы он сделал то, что он хочет. Я действительно впечатлена его отношениями с командой. Прямо сейчас игрокам не обязательно приходить и тренироваться, но игроки приходят и тренируются.

У его ассистентов Нейта Макмиллана и Скотта Брукса большой опыт, который поможет Джей Джею адаптироваться к роли главного тренера. Конечно, у него 12-летняя карьера в лиге, у него большой опыт. Он знает лигу и, думаю, будет отличным лидером», — сказала Басс в интервью на радиостанции AM 570.