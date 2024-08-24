Экс-игрок НБА: можете проверить зрение, но всё равно все будут ниже Джордана

Бывший баскетболист НБА, тренер года НБА в сезоне-2005/2006 Эвери Джонсон настаивает, что Майкл Джордан является бесспорным лучшим баскетболистом за всю историю игры.

«На самом деле мы можем отбросить все цифры. Вы даже можете проверить своё зрение, но всё равно все остальные будут на втором месте после Майкла. И в этом нет никакого неуважения», — сказал Джонсон на Mark Jackson Show.

Эвери Джонсон выступал в НБА с 1988 по 2004 год. После завершения карьеры игрока работал главным тренером в «Даллас Маверикс» и «Нью-Джерси»/«Бруклин Нетс».

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Во всех финальных сериях признавался самым ценным игроком. В 2009 году был введён в Зал баскетбольной славы.