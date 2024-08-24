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Президент «Црвены Звезды» Чович: либо пополним состав Петрушевым, либо никем

Президент «Црвены Звезды» Чович: либо пополним состав Петрушевым, либо никем
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Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал о потенциальном усилении состава команды перед началом сезона-2024/2025.

«Мы думаем о [Филипе] Петрушеве и ни о ком другом. Мы либо пополним состав им, либо никем. Он игрок «Олимпиакоса». Посмотрим, как они укомплектуют команду, будет ли Филип свободен или нет.

Придёт он или нет, я вам сказать не могу. Если бы я был в команде НБА, то попытался бы объединить Петрушева с Николой Йокичем, но это их проблемы. Сейчас у нас 16 игроков.

Наш бюджет на зарплату игроков составит около € 12,5 млн. Мы очень прозрачны, был аудит бюджета, и он не выявил никаких ошибок», — сказал Чович в подкасте на YouTube-канале Miljanov Korner.

Ранее сообщалось, что 24-летний центровой национальной команды Сербии Филип Петрушев выразил желание вернуться в родной клуб, но его нынешняя команда — «Олимпиакос» — пока не отпускает игрока.

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