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Тимофей Герасимов: собираться в сборной без официальных матчей морально тяжело

Тимофей Герасимов: собираться в сборной без официальных матчей морально тяжело
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27-летний разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов высказался о важности официальных матчей для сборной России.

«Начну с того, что это непростое время для нас всех. Собираться морально тяжело, когда не знаешь, к чему готовишься, если смотреть с точки зрения соревновательных моментов. Но с точки зрения подготовки на будущее — да, это важно.

Есть молодые ребята, которые через шесть-восемь лет, а может быть, и раньше, смогут проявить себя на международной арене. Только с этой точки зрения это имеет смысл. Конечно, это хорошая подготовка к клубному сезону.

Федерация проводит турнир, и благодаря ему мы готовимся к клубному сезону и не забываем тактические моменты сборной. Тренер Лукич уже несколько лет здесь и ещё останется на несколько лет, так что система не будет меняться», — сказал Герасимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Тимофеем Герасимовым на «Чемпионате».
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