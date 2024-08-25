Тимофей Герасимов: на матчи с «Зенитом» будет дополнительная мотивация

27-летний разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов рассказал о мотивации в будущих играх с его бывшим клубом «Зенит».

«Я считаю, что должен реабилитироваться. В первую очередь потому, что прошлый сезон был скомкан и смазан тем, что я не был на той роли, которую хотел бы, и не смог пробиться.

Поэтому хочу стать лидером «Енисея», вести команду вперёд и, дай бог, выигрывать в каждом матче. Думаю, у нас будет задача попасть в плей-офф и проявить себя в лиге.

Матчи против «Зенита» будут принципиальными? Если говорить честно, то любой клуб, где я играл, будет принципиальным соперником. Конечно, на «Зенит» будет отдельная мотивация», — сказал Герасимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Тимофеем Герасимовым на «Чемпионате».