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«Я понимал, куда шёл». Герасимов выразил свои мысли о времени, проведённом в «Зените»

«Я понимал, куда шёл». Герасимов выразил свои мысли о времени, проведённом в «Зените»
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27-летний разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов высказался о периоде своей карьеры в «Зените».

«В целом, когда я туда шёл, я предполагал, что буду играть не очень много и моя роль будет больше как третьего разыгрывающего. Так оно и сложилось. Но были периоды в сезоне, когда игроки получали травмы, и я играл намного больше, чем ожидалось.

Это то, чего я хотел. Был двухмесячный период, когда я проводил на площадке 15–18 минут за игру. Я прибавлял с каждой игрой. Потом всё вернулось на свои места. Я понимал, куда шёл и какая конкуренция меня ждёт.

Я попробовал себя и понял, что есть над чем работать — очень много над чем. Но я хочу играть и не хочу сидеть даже рядом с такими игроками. Хочу проявлять себя», — сказал Герасимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Тимофеем Герасимовым на «Чемпионате».
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