«Лейкерс» может приобрести Дончича после завершения карьеры Леброна Джеймса — источник

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста The Ringer Кевина О'Коннора.

По данным источника, Дончич рассматривается, как будущее франшизы после того, как Леброн Джеймс завершит карьеру.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Леброн в минувшем сезоне НБА принял участие в 72 играх. В среднем за матч он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

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