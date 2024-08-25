Никола Йокич исполнил нетипичный данк с передачи самому себе от щита

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в прощальном матче словенского разыгрывающего Горана Драгича, в котором его команда потерпела поражение со счётом 86:108.

В начале первой четверти сербский баскетболист стал автором удивительного момента, по итогам которого центровой забросил сверху после передачи самому себе от щита. Произошло это в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале Sporting News в YouTube.

Драгич участвовал в драфте НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года.

В 2014 году Драгич был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Горан участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2018 году. Вместе со сборной Словении он выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2017.