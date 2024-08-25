Никола Йокич в шутливой манере плеснул водой на Луку Дончича во время тайм-аута

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич приняли участие в прощальном матче словенского разыгрывающего Горана Драгича, в котором их команда потерпела поражение со счётом 86:108.

На матче случился комичный эпизод: во время одного из тайм-аутов Йокич в шутку облил Дончича водой. Словенский игрок попытался увернуться от струи, а Йокич, словно ничего не произошло, продолжил пить воду.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Драгич, в свою очередь, участвовал в драфте НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года.

В 2014 году Драгич был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Горан участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2018 году. Вместе со сборной Словении он выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2017.