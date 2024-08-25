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«Я прирождённый лидер». Миллер из «Локо» рассказал о роли, упомянув русского форварда

«Я прирождённый лидер». Миллер из «Локо» рассказал о роли, упомянув русского форварда
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32-летний американский защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер обозначил свою роль в команде в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ. Миллер, помимо своих лидерских качеств, также выделил лёгкого форварда Дмитрия Узинского.

«Готов ли я стать одним из лидеров «Локо»? О да! Я во всех своих командах был на ведущих ролях. Я прирождённый лидер. В «Локо» я пришёл на исходе прошлого чемпионата, но в новом сезоне я тут с самого начала. И я ощущаю себя вожаком — вместе с Узи [Дмитрием Узинским].

Я — человек-батарейка. Моя задача — заряжать всех в команде энергией, уверенностью, делать так, чтобы все отдавались процессу полностью. И я умею быть не только добрым и весёлым. Вот так я вижу свою роль в команде», — приводит слова Миллера официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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