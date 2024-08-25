Кларк достигла результата, которого до неё не добивалась ни одна спортсменка в женской НБА

Сегодня, 25 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 90:80 в пользу домашней команды.

Разыгрывающая и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк провела на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав восемь результативных передач, пять поборов и один перехват Показатель «плюс-минус» защитницы по итогам встречи составил «-13».

Таким образом, 22-летняя баскетболистка стала первым игроком в истории WNBA, которой удалось в рамках одного сезона достичь отметки в 520 суммарно набранных очков и 240 отданных результативных передач при 81 и более реализованных трёхочковых бросках.