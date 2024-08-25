Владелица «Лейкерс» оценила основные положительные качества Бронни Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс высказалась в поддержку атакующего защитника Бронни Джеймса, отметив его потенциал и качества.

«Мы должны дать парню возможность поиграть и доказать, что он должен быть в форме «Лейкерс». Всё, что мы слышали от него, о нём и его трудовой этике, — это лишь некоторые из тех вещей, которые ему пришлось преодолеть, будучи сыном большой звезды.

Он усердно работает, он предан своему делу. Он действительно хочет этого. И если у нас будет состав игроков с таким же мышлением, то, я думаю, не будет предела возможностей», — приводит слова Басс Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал атакующего защитника Бронни Джеймса на драфте НБА под общим 55-м номером во втором раунде.

В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Крупнейший разгром в истории НБА: