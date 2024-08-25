Экс-игрок «Зенита» Герасимов: Паскуаль — тренер высокого класса. Он знает о баскетболе всё

27-летний разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов высказался о периоде в «Зените», находясь под руководством испанского главного тренера Хавьера Паскуаля. Напомним, весь минувший сезон Единой лиги ВТБ Герасимов провёл в составе санкт-петербургского клуба.

«Это тренер высокого класса. Он знает о баскетболе всё, как мне кажется. У него всегда есть план Б, план В, и он готов к любым ситуациям. Даже когда игроки травмированы, он ищет различные варианты в нападении и защите. Как говорят, он маэстро — возможно, это так», — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Отметим, что Тимофей уже выступал за красноярский клуб с 2021 по 2023 год. Игрок был выбран для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ и дебютировал в официальном матче за сборную России.

Читайте интервью с Тимофеем Герасимовым на «Чемпионате».