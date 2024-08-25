Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче

38-летний полузащитник футбольного клуба «Реал» Мадрид Лука Модрич записал видеообращение во время прощального матча 38-летнего баскетболиста Горана Драгича. Драгич также получил футболку «Реала» с подписью всех игроков команды.

Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче:

В воскресенье, 24 августа, Драгич встретился с нынешними суперзвёздами НБА. На мероприятии Горан в одной команде сыграл вместе с членом Зала славы Стивом Нэшем. Противостояла им команда словенца Луки Дончича и серба Николы Йокича. Встреча завершилась со счётом 108:86 в пользу команды Драгича.

Драгич участвовал в драфте НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года.

Модрич и Драгич являются рекордсменами своих национальных команд по количеству проведённых матчей. Драгич также лидирует по количеству набранных очков за сборную.

Лука Модрич четырежды стал чемпионом Испании и шесть раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА, а также стал обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.