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Энтони Дэвис посетил боксёрский поединок Флойда Мейвезера-младшего

Энтони Дэвис посетил боксёрский поединок Флойда Мейвезера-младшего
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31-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис посетил боксёрский матч-реванш между американской звездой Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти III.

Энтони Дэвис пришёл на бой Флойда Мейвезера и Джона Готти III:

Матч-реванш носил статус показательного поединка и завершился после восьми раундов без объявления победителя.

Официально их первый бой завершился победой Мейвезера в шестом раунде. После досрочной остановки внук известного мафиози Джона Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. В ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Энтони Дэвис одержал победу на Олимпийских играх — 2024 в баскетбольному турнире за сборную США, став двукратным обладателем золотой медали Олимпиады. Первую победу вместе со сборной он добыл на Играх-2012 в Лондоне.

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