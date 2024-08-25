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Ноа Лайлз не признал очередного игрока НБА. Ранее он заявил, что не знает, кто такой Йокич

Ноа Лайлз не признал очередного игрока НБА. Ранее он заявил, что не знает, кто такой Йокич
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Чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз заявил, что не знает об атакующем защитнике клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джоше Харте. Лайлз заявил об этом в одном из роликов GQ Sports.

Вопрос. Ты знаешь, кто такой Джош Харт?

Ноа Лайлз. Нет.

Голос за кадром. Он играет за «Нью-Йорк Никс».

Ноа Лайлз. Я это ценю.

Отметим, что ранее в шоу Шеннона Шарпа Nightcap Ноа Лайлз признался, что не знает, кто такой Никола Йокич — центровой «Денвер Наггетс» и трёхкратный обладатель MVP в НБА. Более того, сербский баскетболист в 2023 году стал чемпионом североамериканской лиги.

Удивительный Лайлз:
Легкоатлет Ноа Лайлз — о Йокиче: буду честен, я не знаю, кто это

Никола Йокич расстегнул рубашку и спел песню «Проклятая Америка»:

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