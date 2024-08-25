Ноа Лайлз не признал очередного игрока НБА. Ранее он заявил, что не знает, кто такой Йокич

Чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз заявил, что не знает об атакующем защитнике клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джоше Харте. Лайлз заявил об этом в одном из роликов GQ Sports.

Вопрос. Ты знаешь, кто такой Джош Харт?

Ноа Лайлз. Нет.

Голос за кадром. Он играет за «Нью-Йорк Никс».

Ноа Лайлз. Я это ценю.

Отметим, что ранее в шоу Шеннона Шарпа Nightcap Ноа Лайлз признался, что не знает, кто такой Никола Йокич — центровой «Денвер Наггетс» и трёхкратный обладатель MVP в НБА. Более того, сербский баскетболист в 2023 году стал чемпионом североамериканской лиги.

Никола Йокич расстегнул рубашку и спел песню «Проклятая Америка»: