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Трёхкратный чемпион НБА рассказал о трудовой этике Леброна Джеймса в «Майами»

Трёхкратный чемпион НБА рассказал о трудовой этике Леброна Джеймса в «Майами»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем рассказал, как наблюдал за трудовой этикой форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на тренировках.

«Я сидел в первом ряду и наблюдал за лучшим, который знал, как удержаться и продержаться в лиге. Если тренировка начиналась в 10 утра, то Леброн приходил уже в 7:30. И он, скорее всего, приезжал на велосипеде, потому что он не водил машину. Он был с утра уже в тренажёрном зале. Тренировал свои броски. И когда ты приходил к 8:30, то Леброн уже успел отзаниматься полтора или два часа. Так что он просто получал лечение перед тренировкой. Мы говорим о долголетии и о том, на что он был способен», — сказал Хаслем в подкасте The Kick Club.

Напомним, Леброн Джеймс выступал за «Майами Хит» с 2010 по 2014 год и дважды становился с командой чемпионом НБА.

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