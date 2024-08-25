Сборная Венесуэлы одержала победу над «Пармой-М» на «Кубке Дружбы»
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Национальная команда Венесуэлы одержала победу в матче с молодёжной командой «Пармы». Встреча проходила на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Венесуэла выиграла у «Пармы-М» со счётом 80:66 (24:16; 19:19; 15:16; 22:15).
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25 августа 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Венесуэла
Окончен
80 : 66
Парма
Пермь
Венесуэла: Марреро, Сентено, Медина, Гомес, Гонсалес
Парма: Головченко, Стафеев, Шейко, Миронов, Жучков
Фото: РФБ
Финал пройдёт сегодня, 25 августа, между «Пармой» и мужской сборной России. Начало встречи в 12:30 по московскому времени.
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