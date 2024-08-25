Энджел Риз установила уникальный рекорд в женской НБА

22-летняя американская баскетболистка, форвард, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай», Энджел Риз установила рекорд лиги.

Новичок лиги Риз стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которая смогла совершить 20 и более подборов в двух играх подряд.

В проигранном 19 августа матче клубу «Финикс Меркури» со счётом 68:86 Риз набрала 19 очков и 20 подборов (10 на своём и 10 на чужом щите).

23 августа «Чикаго Скай» проиграл команде «Коннектикут Сан» 80:82. В этой встрече на счету Риз 13 очков и 20 подборов (семь на чужом и 13 на своём щите).

Начиная с 1993 года только одному баскетболисту удалось достичь таких показателей. Первый номер драфта-1992, выступавший в своём втором сезоне НБА за клуб «Орландо Мэджик, Шакил О'Нил сделал 20 и более подборов в двух матчах подряд.

Энджел Риз, выбранная под седьмым номером, претендует на звание «Новичок года WNBA». Её главная соперница — первый номер драфта-2024 Кейтлин Кларк.