Сборная России обыграла «Парму» в финальной встрече Кубка Дружбы

25 августа на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» состоялась финальная игра, в которой встречались БК «Парма» и мужская сборная России. «Парма» уступила сборной России со счётом 80:87 (20:28; 25:15; 23:19; 12:25). Сборная России стала обладателем Кубка Дружбы.

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал Гаррет Нэвелс. На его счету 30 очков при шести реализованных трёхочковых бросках за семь попыток. Нэвелс отдал шесть передач и сделал один подбор. Ройс Хэмм набрал в матче 13 очков, сделал восемь подборов и две передачи.

В составе сборной России отметились Александр Чадов и Владислав Емченко. На их счету по 17 очков. Емченко реализовал четыре из шести трёхочковых бросков, совершив при счёте 84:80 ключевое попадание в концовке встречи. 15 очков и восемь подборов на счету игрока ЦСКА Андрея Лопатина.