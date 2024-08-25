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Кубок Дружбы — Финал — Результаты — Сборная России и БК «Парма»

Сборная России обыграла «Парму» в финальной встрече Кубка Дружбы
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25 августа на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» состоялась финальная игра, в которой встречались БК «Парма» и мужская сборная России. «Парма» уступила сборной России со счётом 80:87 (20:28; 25:15; 23:19; 12:25). Сборная России стала обладателем Кубка Дружбы.

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25 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
80 : 87
Россия

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал Гаррет Нэвелс. На его счету 30 очков при шести реализованных трёхочковых бросках за семь попыток. Нэвелс отдал шесть передач и сделал один подбор. Ройс Хэмм набрал в матче 13 очков, сделал восемь подборов и две передачи.

В составе сборной России отметились Александр Чадов и Владислав Емченко. На их счету по 17 очков. Емченко реализовал четыре из шести трёхочковых бросков, совершив при счёте 84:80 ключевое попадание в концовке встречи. 15 очков и восемь подборов на счету игрока ЦСКА Андрея Лопатина.

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