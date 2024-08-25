Главный тренер сборной России по баскетболу серб Зоран Лукич рассказал о проблемах, с которыми столкнулась сборная России в финале Кубка Дружбы. Сборная России в финале обыграла БК «Парма» со счётом 87:80.

«Неплохо, но напряжённо. Не сомневался. Сейчас я смогу поговорить с ребятами, дать кое-какую информацию. В принципе, для меня этот турнир на четыре с минусом глобально. Какие-то моменты не успели проработать. Есть что улучшать. Действительно постараемся всё исправить.

Ермаков даже не вышел на площадку. Ротация, которая происходила в первой половине матча, привела к этому. Потеряли фокус. Уже во второй половине восстановили — знали, чего хотим. Я дал максимум возможностей, игровое время. И игроки уже добились результата», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.