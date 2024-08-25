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«Уровень упоминаемости зашкаливал». Кириленко высказался об итогах турнира «Кубок Дружбы»

«Уровень упоминаемости зашкаливал». Кириленко высказался об итогах турнира «Кубок Дружбы»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подвёл итоги турнира «Кубок Дружбы».

«Великолепный турнир в том плане, что нам пришлось испытать и изменить многое как в спортивном, так и в организационном аспектах. Это был отличный урок для нас и вообще очень интересный кейс, который мы прошли в рамках этого турнира. Что касается спортивной составляющей, мы крайне довольны всеми играми, которые провели: они были очень близкими по счёту и уровню.

Именно тот посыл, который мы хотели отработать на этом турнире — дать молодым игрокам больше времени и проверить ближайший резерв — полностью оправдался. Все ребята получили хорошую игровую практику в разных сценариях. Мне кажется, для тренеров это был отличный плацдарм для опробования различных наработок: когда ты отстаёшь и нужно вернуться в игру, или наоборот, когда лидируешь и нужно удержать счёт.

Работа продолжается, и мы все рады за победу сборной России, но это не было самоцелью турнира. Главная цель заключалась в получении игрового опыта и времени на площадке.

Возвращаясь к нашему интересному случаю, который произошёл в рамках турнира, для нас как организационной команды было очень полезно увидеть, как мы можем реагировать на стрессовые ситуации. Оказалось, что мы можем справляться с ними очень хорошо. Уровень упоминаемости и внимания зашкаливал. Можно сказать, что даже если бы мы хотели искусственно создать такую ситуацию, это получилось бы не так естественно. В итоге, опыт, который мы получили на этом турнире, оказался бесценным», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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