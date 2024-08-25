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Президент РФБ Кириленко оценил выступление сборной России на «Кубке Дружбы»

Президент РФБ Кириленко оценил выступление сборной России на «Кубке Дружбы»
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43-летний легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Дружбы — 2024.

«Оправдали ожидания и Емченко, и Лопатин, ведь они были ключевыми фигурами в этой сборной. Удивил Чадов, который стал, собственно говоря, открытием этого турнира в хорошем смысле.

Мы знали, что он может играть, но здесь он раскрылся с другой стороны — как лидер. Молодой парень, но в этом более молодом коллективе он проявил себя как человек, который брал игру на себя в нужные моменты, вёл за собой команду и действительно вдохновлял её.

Свинин Лев также оставил отличное впечатление как молодой игрок. Он сыграл как за сборную России, так и за свой родной клуб в финальной игре. Приятно видеть, что ребята прогрессируют. Мне хотелось бы, чтобы у нас было больше турниров в таком формате, где мы можем проверять ребят на прочность.

Наверное, мне это нравится больше, чем иногда полноценные игры в официальном формате», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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