Алексей Швед рассказал, без кого не смог бы представить свой путь в баскетболе

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал, без кого не смог бы представить свой путь в баскетболе.

«Мог бы я вернуться на 18 лет назад и представить свой путь без Анастасии (супруги)? Мы с 18 лет уже живём вместе. Получается уже 18 лет (Шведу 36 лет). Нет. Я в принципе не могу его сейчас представить, а возвращаться на 18 лет назад я точно не хочу. Всё очень круто.

Она меня всегда поддерживает во всех моментах, всегда на моей стороне. Она подбадривает. Это очень-очень огромная часть успеха. У нас вся семья дружная», — сказал Швед в интервью баскетболисту Виктору Павленко.

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком московского ЦСКА.