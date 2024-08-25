Тренер сборной России подвёл итоги выступления команды на Кубке Дружбы

Сербский главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги выступления национальной команды на Кубке Дружбы и объяснил причины ротации в финальной игре с «Пармой».

«У нас пошла ротация, из-за чего мы потеряли преимущество. Уже во второй половине восстановили, знали, что хотим и как нужно поступать игрокам. Я дал максимальную возможность, игровое время, чтобы каждый проявил себя.

[Почему сегодня Свинин играл не за сборную России, а за «Парму»?] Я вчера поговорил с тренером по шутерам. У него была проблема с игровым составом, было только 10 человек. Поэтому мы отдали им Льва. Я очень рад за молодого молодого игрока. Он получил игровое время. Пускай все почувствуют эту игру на площадке, есть ощущение, что сегодня Свинин сыграл свой лучший матч турнира именно против сборной России. Так что я его поздравил.

[Чадов получил звание лучшего игрока турнира.] Александр действительно выглядел очень хорошо. Возможно, «Нижний Новгород» хотел бы, чтобы он уже был у них в такой форме, а не за месяц до старта Единой лиги… Но Чадов сейчас выглядит очень хорошо. Он в системе клуба ведь долго, понимает чётко, ясно. Прошёл обучение снизу вверх, поэтому для него это действительно было важно. Я рад за его успех. Ожидал его серьёзный подъём в прошлом сезоне, там были проблемы чуть-чуть здоровьем. Там последствия COVID-19", — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.